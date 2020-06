Tops: Reul bis Rücken, Porsche und Tatort, Musik und Mode

Essen. Aufregender als die Polizei erlaubt: die digitale Sonntagszeitung – mit Reul bis Rücken, Porsche und Tatort, Sport und Schicksal, Musik und Mode.

Die Methode Reul: Der NRW-Innenminister beweist, dass schlimme Skandale nicht zwangsläufig das politische Aus besiegeln müssen, sondern eine Karriere beflügeln können. Wie macht er das? Unser Dossier NRW – das Titelthema in der neuen digitalen Sonntagszeitung von Landtagskorrespondent Tobias Blasius.

Hier liegen Sie richtig! Doch: Wie bettet man sich am besten? Der Matratzen-Ratgeber auf unserer neuen Gesundheitsseite. Foto: Pixabay / Shutterstock / PantherMedia

„Es hat sich ausgehamstert“: Kunden suchen Streit und weigern sich, die Maske zu tragen – gerade noch beklatscht, plötzlich werden Abstand und Anstand schon wieder verwechselt... So erlebt die Einzelhandelskauffrau Farina Kerekes die Coronakrise aus Sicht einer Kassiererin. Ein Protokoll.

Lebenswert und lesenswert – das Schicksal einer Schwerstbehinderten

Und doch ist es mein Leben! Lisa ist schwerstbehindert – und bekommt jetzt nach 30 Jahren eine eigene Stimme. Leben ohne zu erleben: ein Besuch bei Lisa und ihrer Mutter in Moers.

Die Essener Modemarke “Ruhrverliebt": Sie möchten ihre Liebe zum Ruhrpott mit den Menschen teilen. Foto: ingo otto / FFS

Nirgendwo lieber! Die Modemarke Ruhrverliebt macht Streetwear von hier wech. Ruhrverliebt ist nicht nur ein Markenname, viel mehr ein Gefühl, tief verwurzelt in den Menschen hier im Pott. Maren Schürmann und Ingo Otto mit dem neuen Teil unserer Modeserie „Aus dem Nähkästchen“.

Schauspieler und Grimmepreisträger Ulrich Tukur im Interview über Dreharbeiten in Pandemiezeiten, sein neues Leben in Berlin und seinen nächsten „Tatort“. Seine steile These: „Dor Corona-Schutzmaßnahmen sind blödsinnig!“

Porsche Targa – ein automobiles Kapitel Designgeschichte

Am Anfang war der Ton: Wie man ohne Gesang Geschichten erzählt, was ihre Fans bei Konzerten tun anstatt mitzusingen und was für das Autokinokonzert am 2. Juli in Oberhausen geplant ist, erzählt der Dortmunder Bassist Jan Hoffmann von der Band „Long Distance Calling“.

Oben ohne deluxe: Vor 55 Jahren packte der Porsche Targa das Dach des 911ers in den Kofferraum – und schrieb Designgeschichte.

Immer wieder haben Naturkatastrophen den Lauf der Geschichte verändert und geprägt. So brachte ein Vulkan das große Römische Reich zum Erliegen. Das belegt auch eine neue Studie.

Auf der neuen Gesundheitsseite geht es um die richtige Matratzenwahl. Und in unserem Persönlichkeitstest darum: Zwischen Ratio und Emotionen, Herz und Vernunft, Träumen oder Wirklichkeit. Wie reif sind Sie wirklich? Finden Sie Ihr wahres Alter heraus.

Kultauto trifft auf Kultstätte: ein Porsche 911 Targa von 1968 auf Zeche Zollverein beim Oldtimertreffen. Foto: Alexandra Umbach / WAZ FotoPool

Auf dem Pferd durch die Pyrenäen: Ein Wanderritt lässt auch ungeübte Reiter den Süden Frankreichs mit seiner Geschichte und den weiten Landschaften intensiv und sehr entspannt erkunden – hoch zu Ross unsere Reise-Reportage.

Dazu: Alles zum Bundesliga-Finale. Auch wenn Dortmund und Schalke weder nach oben noch nach unten was bewegen können, bleibt es bis zuletzt spannend: Wer fliegt raus, wer schafft den Sprung in die 1. Liga…

