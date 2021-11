In der Kokerei Alma in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde bis 1963 gearbeitet. Vor der Sanierung durfte Daniel Boberg noch einmal hineinschauen. In seinem Buch beschreibt er, wie viel Abfall er dort gesehen hat. „Türen und Fenster wurden aus den Angeln gerissen und zertrümmert. Hier möchte ich nicht aufräumen müssen.“