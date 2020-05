Von Schutzgeldern, Kaffee-Krise und verunglückten Fußballern

Essen. Diese digitale Sonntagsausgabe unserer Zeitung ist nichts für schwache Nerven. Im E-Paper tauchen wir in ein ganz dunkles Kapitel von Verbrechen.

Zahlen, bitte! Schutzgeld oder Leben: Die Geheimakte Schutzgeld, unsere Gerichtsreporter-Legende Stefan Wette – sein Podcast bringt uns um den Schlaf! – sorgt dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung für Licht in diesem besonders dunklen Kapitel der Unterwelt. Das Titelthema in der digitalen Sonntagszeitung.

Besuch beim Bestatter der Bundesliga

Der Club der toten Kicker: Peter Plum ist Fußballfan und Sammler. Er hat zwar keine Leichen im Keller, führt aber eine Liste über Fußballer, die (manchmal nicht ganz freiwillig) das Zeitliche gesegnet haben. Der Straelener entdeckt dabei spektakuläre Fälle – wie tödliche Schüsse auf einen ehemaligen Gladbacher und einen eingefrorenen Duisburger. Ein Besuch beim Bestatter der Bundesliga!

Aufzug im Brandfall nicht benutzen! Ein seltsames Hobby, Fotos von Fahrstühlen zu sammeln, mit einem ernsten Hintergrund. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Gut geliftet: In seinem Blog fahrstuhlbilder.blogspot.com sammelt Hendrik Sandmann, wie man nun ahnen kann: Fahrstuhlbilder. Immer nach der gleichen Anordnung: 1 mit geschlossener Tür, 1 mit geöffneter Tür und 1 von innen. Warum macht er das? Die (traurige) Geschichte des Lift-Boys.

Glückauf, liebe Gürteltierchen! In der Mülheimer Manufaktur Lebenswerk spezialisieren sie sich auf Ledergürtel. Nach dem Motto „schöner schnallen“ waren wir für unsere Modeserie „Aus dem Nähkästchen“ dort.

Elvis‘ ewige Ex: Priscilla Presley hält die Erinnerung an den King of Rock ‘n’ Roll wach und lebt gut vom Ansehen des Sängers. Jetzt feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Möglichkeiten des Seins: Der amerikanische Bestsellerautor Richard Russo legt mit „Jenseits der Erwartungen“ ein Meisterwerk vor.

Auf den Spuren von Dschingis Khan: Die Mongolei am Steuer eines Geländewagens zu erkunden, ist derzeit nicht möglich. Doch wer das Abenteuer bereits hinter sich hat, weiß: Straßen gibt es kaum im einstigen Reich von Dschingis Khan, Handy-Empfang allerdings schon. Unsere Reise-Reportage.

Der ultimative Sportwagen: Der Montreal war angetreten, „den größten automobilen Wunschtraum des Menschen erfüllen“. Vor 50 Jahren wurde dieser Traum dann tatsächlich Realität und Alfa fuhr auf Augenhöhe mit Maserati.

Kann der BVB wie hier mit Torschütze Haaland im Derby weiterjubeln? Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing/firo Sportphoto/POOL

Und nun zum Sport: Der nächste Geister-Spieltag steht an – BVB und Bayern messen sich im Fernduell um die Schale, aber auch die Gladbacher wollen dranbleiben. Plus Vorschau auf die Sonntagspartien von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04.

Das und vieles mehr – z.B. interaktive Rätsel wie Sudoku und Co. – lesen Sie in der digitalen Sonntagszeitung.

