Warum man seine Kinder ganz unterschiedlich behandelt

Essen. Wer ist das Lieblingskind? Quatsch, darum geht es nicht. Aber mit dem Kind, das einem ähnlicher ist, geht man ganz anders um, meint unser Autor.

Vornweg: Das ist kein Text darüber, welches Kind man mehr oder weniger lieb hat. Natürlich haben beide den gleichen Platz im Herzen! Dass unsere Kinder das wissen, zeigt, dass wir neulich am Essenstisch ganz offen darüber reden konnten, dass Mama und Papa – unabhängig von der Frage, wer denn das „Lieblingskind“ von wem sein könnte – jeweils erkennbar anders mit Sohn und Tochter umgehen.

Von Sesselfurzerei und kurzen Geduldsfäden

Ich zum Beispiel – der sich als Kind am liebsten nur in sein Zimmer verkrochen hat und das Talent besaß, sich intensiv in kleine Problemlagen hineinzusteigern – gehe schnell an die Decke, wenn ich mit der Sesselfurzerei und Mücke-zum-Elefanten-Manier meines Sohnes konfrontiert bin. Der Geduldsfaden meiner Frau dagegen reißt schnell, wenn ihre Tochter austickt. Schließlich hat sie dabei dasselbe Grummelgesicht wie ihre Mutter früher. Im Gegenzug ist es Devin, der mit Problemchen eher zu seiner Mama rennt. Und Melia, die ausschließlich Papa herbestellt, wenn sie in den Schlaf gekrault werden will.

Nun müsste man meinen, gerade das Kind, das mehr die eigenen Charakterzüge trägt, ist auch das, mit dem man lockerer, verständnisvoller umgehen könnte. Dabei ist es genau andersherum. Mit seinem Ehepartner hat man eben gemeistert, mehrere Jahre zusammenzuleben – es sind dieselben Überlebenstechniken, die auch im Umgang mit dem Kind helfen können, das als kleiner Klon der Gattin geboren wurde. Mit seinem Spiegelbild dagegen musste man ja nie zusammenwohnen. Insofern kriegt man erst dann seine Macken gespiegelt, wenn man die Verhaltensweisen des eigenen kleinen Klones vorgespielt bekommt.

Überrascht ist man aber dann, wenn das menschgewordene Abziehbild genau anders handelt als man es selbst in seiner Kindheit getan hat. Mein Sohn zum Beispiel findet innerhalb von Sekunden neue Freunde auf Spielplätzen. Das macht bei meinem Kinder-Ich ordentlich Eindruck. Es will doch nur allein in seinem Zimmer hocken.

