Warum Zuckerbomben auf den Frühstückstisch gehören

Essen. Unser Autor predigte einst eine gesunde Ernährung. Seinen Widerstand gegen Schoko-Chips und Honig-Weizenpops hat er aber jetzt aufgegeben.

Die Schoko-Chips und Knusper-Brownies, die in den XL-Kartons in der Küche ihr kurzes Dasein führen, sind ein Symbol meiner schwindenden Konsequenz. Dabei ist es noch gar nicht lange her, da vertrat ich überall, dass man den Kindern ja gleich einen Regenbogenkuchen zum Frühstück verabreichen könnte, wenn man auf all diese überzuckerten Varianten diverser Frühstückscerealien zurückgreift. Aber der Pragmatismus besiegt Prinzipien: Selbstverständlich bekommen die Kinder jetzt vor der Schule eine Schale honigüberzogener Weizenpops, Zimtchips, Kakao-Puffreis oder sonstige Erfindungen fieser Fettmachkonzerne auf den Tisch gestellt. Geht halt schneller als ein Brot zu schmieren. Und es wird wenigstens aufgegessen.

Sie kennen ja die verschiedenfarbigen Buchstabenfelder auf Lebensmittelpackungen – der Nutri-Score, damals eingeführt von CDU-Ernährungsministerin Julia Klöckner. Überraschenderweise haben die meisten der Frühstückssüßigkeiten einen milden B-Score. Klöckner wollte den besagten Konzernen augenscheinlich eine Möglichkeit geben, ihre Überzuckerungsstrategien zu übertünchen, aber sie schaffte es noch viel mehr, Eltern ein gutes Gewissen einzureden: Kleine Mini-Cookies zum Start in den Tag? Wird schon nicht so schlimm sein, wenn der Score im grünen Bereich liegt.

Kipp rein, das süchtig machende Zuckerzeugs!

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. <p/> Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Aber ich muss auch sagen: Es macht ja auch mir Spaß, eine Packung nach der anderen auszuprobieren. Ich bin ein Industrieopfer wie wir alle! Werden die überteuerten, bunten Ringe mit Barbie auf der Packung tatsächlich anders schmecken als die Knusper-Fruchtringe von der billigen Hausmarke des Discounters? Sind die Schokoladenblümchen mit der ARD-Maus auf der Packung zumindest etwas gesünder als das Pendant mit dem Jungletier-Maskottchen? Und was für eine perverse Sünde sind bitte Mini-Churros für die Milchschale!? Kipp rein, das süchtig machende Zuckerzeugs! Ein paar reingeschnibbelte Alibi-Apfelstückchen drücken den Score notfalls auf A.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

