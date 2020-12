Ganz tief in der Patsche: Der Wendler dachte im März, dass er im Duell mit Pocher schon den Tiefpunkt des Jahres erreicht hätte.

Jahresrückblicksquiz 2020 Was vom Jahre übrig blieb - unsere unverschämten Fragen

Essen. Dieses Quiz ist das Allerletzte: Es gibt kaum richtige Lösungen. Und gewinnen können Sie nichts, außer ein paar vergnüglichen Momenten

Der Start des neuen James-Bond-Films wurde immer wieder verschoben. Wie lautet sein Titel?



a) Corona Royal

b) Ein Quantum Drost

c) Giftgrüße aus Moskau

Ach, was waren das für schöne Sorgen, die uns noch Anfang des Jahres plagten. Was regte uns da am meisten auf?



a) Die Omma, die im Hühnerstall Motorrad fährt

b) Der Kassenbon zum Frühstücksbrötchen

c) Dass der Brexit immer noch nicht durch ist

Weitere Themen Was vom Jahre übrig blieb - unsere unverschämten Fragen

Welche Sätze hätte man vor einem Jahr nicht – oder völlig falsch - verstanden?

a) Entschuldigung, Ihr Riechkolben hängt raus

b) Nimm das Auto, die Bahn ist zu gefährlich

c) Du kommst aus Herne? Das ist doch Risikogebiet!

d) Spiel mal nich mit der Omma, da wird die krank von

Die deutschen Schüler haben im vergangenen Jahr vor allem fürs Leben gelernt. Was waren neben dem digitalen Unterricht die wichtigsten Lektionen?



a) Das 1x1 des Lüftens

b) Das ABC des Abstandhaltens

c) Das A und O des Händewaschens

Welche Sätze umschreiben die größten Probleme der Arbeitswelt 2020?

a) Hey, du hast dein Mikro noch aus…

b) Sorry für das Geschrei, die Kita ist zu

c) Hey, du hast dein Mikro noch an…



Überhaupt Kleidung: Das Homeoffice prägte auch die Mode in der Businesswelt 2020. Lauschen wir den Trendsettern:

a) Adiletten oder barfuß, ich kann mich nicht entscheiden

b) Schatz, passt mein Schlips zum Jogger?

c) Guck mal, oben hui, unten pfui

Was gab’s 2020 eigentlich im Supermarkt zu kaufen?

a) Kein Klopapier

b) Keine Nudeln

c) Kein Pardon

Donald Trump tat sich durch innovative Einfälle in der Pandemiebekämpfung hervor. Er wollte…

a) Desinfektionsmittel trinken

b) eine UV-Lampe schlucken

c) eine Mauer bauen

d) das Virus wegen Wahlbetrugs verklagen

Welche Songs stehen eigentlich auf Trumps Spotify-Playliste?

a) Eine neue Lüge ist wie ein neues Leben

b) Ich mach‘ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt

c) Du hast die Haare schön

d) Ich hab Euch tausendmal belogen

Warum nennt man so ein Geisterspiel eigentlich Geisterspiel?

a) Es ist so ruhig, dass man den Geist von Sepp Herberger mit den Ketten rasseln hört

b) Weil das Geheul der Fans so groß ist

d) Weil sich die Ticketverkäufe in Luft auflösen

Der Berliner Flughafen wurde endlich eingeweiht. Welches Motto begleitete den Bau?

a) Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen

b) Gut Ding will lange Weile haben

c) Der Weg ist das Ziel

d) Dumm und dümmer

Wer sollte ursprünglich die Eröffnungsrede am BER halten?

a) Der Graf von Zeppelin

b) Charles Lindbergh

c) Der junge Jopi Heesters

Clemens Tönnies sah die Infektionszahlen in seinem Schlachthof steigen. Wie reagierte er?

a) Es war ihm wurscht

b) Es ging ihm an die Nieren

c) Er schnitt sich ins eigene Fleisch

d) Er bekam sein Fett weg

Bei Diego Maradonas größtem Erfolg war ein zusätzliches Element im Spiel. Welches war es?

a) Die Hand Gottes

b) Der Schuh des Manitu

c) Der Kopp des Hopp

d) Der Bart des Propheten

Der Brexit neigt sich anscheinend wirklich dem Ende zu, Boris Johnson schreibt bereits an Brexit-Memoiren. Wie sollen sie heißen?

a) Die unendliche Geschichte

b) Im Westen nichts Neues

d) Warten auf Godot

e) Der Zauberzwerg

Angesichts der Milliardenpakete zur Rettung der Wirtschaft kann einem schon angst und bange werden: Wer soll das bloß bezahlen? Doch die Regierung beruhigt. Mit welchen Worten?

a) Die Rente ist sicher

b) Wir werden blühende Landschaften gestalten

c) Wir schaffen das!

d) Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?

Die Querdenker wollten in diesem Jahr so richtig aufräumen (wollen wir das schreiben: Lügenpresse? Merkel-Diktatur? Oder einfach weglassen). Wer stand ihnen dabei zur Seite?

a) Marie Condo

b) der Wendler

c) jede Menge Superspreader

Weil wir so viel über Corona schreiben mussten, fehlte uns in der Zeitung der Platz für die eigentlichen Großereignisse des Jahres - wenn sie denn passiert wären. Gerne hätten wir berichtet über:

a) den 9:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Spanien im EM-Finale

b) eine dopingfreie Goldmedaille in Gewichtheben für Russland bei den Olympischen Spielen

c) eine ungebrochene Siegesserie von Schalke 04 über mehr als zwei Spiele

Bungee Jumping galt bisher als das Hobby für alle, die den Nervenkitzel suchen. 2020 gingen sie stattdessen...

a) in den Chor

b) in die Krabbelgruppe

c) zum Kaffeekränzchen

Das Fernweh packte 2020 viele Menschen. Wo sind sie am Ende gelandet?

a) In Bad Salzuflen

b) Auf Balkonien

c ) In Bettenhausen