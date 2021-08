Wein von der Emscher und Dreikampf ums Kanzleramt

Der Klimawandel macht’s möglich: Wein wird jetzt auch am Dortmunder Phoenix See angebaut. Noch reicht es nur für Weißwein, der Rote könnte aber schon bald folgen.

Wein von der Emscher? Jawohl, richtig gelesen. Das und noch ganz viel mehr sind die Themen Ihrer digitalen Sonntagszeitung.

Wie Phönix aus dem See: Hitze, Flut, Wein - die Klimaerwärmung ist längst in NRW angekommen. Über den traurigen Grund, warum in Dortmund Reben wachsen… Das Titelthema im E-Paper am Sonntag, der digitalen Ausgabe Ihrer Tageszeitung.

100 Jahre Maccabi-Vereine in Deutschland. Auf dem Foto ist das weltweit einzig erhaltenen Trikot der jüdischen Makkabi-Bewegung im Dritten Reich zu sehen. Es handelt sich dabei um das Meistertrikot von Max Girgulski von 1936/37. Seine Tochter Susana Baron (links) hat es im November dem Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Manuel Neukirchner (rechts), übergeben. Foto: carsten-kobow.de

100 Jahre Maccabi-Vereine, eine Geschichte mit viel Schatten: Dazu gibt es am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund einen Festakt, Ausstellungsmacher Manuel Neukirchner im Gespräch zu den Hintergründen.

Ultimative Tipps für besseres Essen

Die 10 ultimativen Tipps für besseres Essen: Schoki oder Apfel? „Clean Eating“ erlaubt beides... Fachärztin Meike „Doc“ Diessner aus Bochum über gesunde Ernährung und Abnehmen.

„Airbnb für Pianisten“: PianoMe vermittelt ungenutzte Proberäume an Musiker. Wie? Das erklären wir in unserer Gründerserie „Ich mach mein Ding“.

Deine Spuren im Hemd… Kommissare mit Erfindergeist haben in Düsseldorf ein Instrument für die Spurensicherung entwickelt: Infrarot-Kameras für den Tatort. Mit diesem handlichen Gerät aus dem „Sachgebiet Sonderentwicklung“ kann man im Handumdrehen Flächen auf Blut, Schuhabdrücke und Schmauchspuren untersuchen.

Wie uns Minze helfen kann

Göttliches Kraut: Die Geschichte der Minze ist mit einer Jahrhunderte alten Legende aus der Antike verbunden. Schuld sind Liebe, Leidenschaft, Eifersucht und Wut. Dazu in unserem Gesundheits-Wissensquiz: Jede Menge Ballast – Ballaststoffen in der Ernährung schützen vor Krankheiten und erhalten eine gute Figur. Falsch verwendete Ballaststoffe können aber schaden.

Immer mehr Schiffe nutzen wieder Windkraft: Reedereien sprechen von CO2-Verringerungen um bis zu 15 Prozent bei heute bereits verfügbaren Techniken. Doch auch reine Segelschiffe könnten zurückkommen.

Lockerungsübung fürs Erdreich: Wie wir den Garten gegen Starkregen schützen. Viele Probleme im Garten sind vom Eigentümer selbst gemacht. Dazu gehört, dass der Boden oftmals keine guten Chancen hat, Starkregen aufzunehmen. Drei Experten-Tipps für eine naturbewusste Gestaltung.

Kampf um das Kanzleramt

„Wir suchen Dich“: Aus Stellenausschreibungen können Bewerberinnen und Bewerber viele Infos herauslesen – und für ihr Anschreiben nutzen. Doch wie sollten sie reagieren, wenn Firmen in der Ausschreibung duzen?

Bei der Premiere war der Fokus auf Angela Merkel, als sie die Vorführung der Dokumentation „Die Unbeugsamen“ besuchte. Doch zu den wahren Heldinnen dieses Abends zählte Rita Süssmuth, die in dem Film mit anderen Kolleginnen als einer der führenden Politikerinnen der BRD porträtiert wird. Die ehemalige Familienministerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages erklärt, warum das Thema Gleichberechtigung in der Politik nach wie vor brennt, welche Hoffnungen sie in die junge Generation setzt und weshalb sie mit 84 immer noch im Wahlkampf mitmischt.

Unser Auslandsthema: In Afghanistan übernehmen die Taliban die Macht, der IS reklamiert unterdessen die Anschläge von Kabul für sich. Was haben die Taliban und der IS miteinander zu tun? Wer ist der IS heute überhaupt noch? Wir gehen dieser Frage nach.

Ring frei für die Kandidatin und Kandidaten für das Kanzleramt. Am Sonntag startet das erste TV-Duell. Foto: imago sportfotodienst / imago/Jan Huebner

Vor dem großen Schlagabtausch: Am Sonntag treffen Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) zum TV-Triell aufeinander. Pinar Atalay und Peter Kloeppel sind die Gastgeber. Die wichtigsten Infos rund um das Wahlkampf-Event bei RTL.

Dazu – wie immer – das volle Sportprogramm mit Fußball-Bundesliga, den Paralympics und allen anderen großen Sportevents.

