Wenn der Hunger das Tempo vorgibt: Fixe Flammkuchen-Brote

Schnell, einfach und beliebig veränderbar: Die fixen Flammkuchen-Brote stillen rasch den größten Hunger der Familie.

Für dieses „Gericht" habe ich schon mehr Applaus geerntet als für so manches Sonntagsessen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es meist nur dann serviert wird, wenn Familienmenschen ganz schlimmen Hunger haben und etwas Nahrhaftes in spätestens 25 Minuten auf dem Tisch stehen muss. Schinkenwürfel, ein Stück Gruyère, Schmand und Lauchzwiebeln sind seit Ewigkeiten fester Bestandteil unseres Kühlschranks und daher stets einsatzbereit, falls jemand im Haus ein hungriges SOS funkt. Sollte hingegen ein Familienmitglied von unterwegs „Mayday!“ senden, so bitten Sie es, vor der Notlandung auf dem Küchentresen rasch noch 150 Gramm Pfifferlinge einzukaufen. Passt köstlich zu den anderen Zutaten.

Fixe Flammkuchen-Brote

Zutaten für 4 Portionen:

1 kleines Bund Lauchzwiebeln

200 g Schmand oder Crème fraîche

150 g geriebener Gratinkäse (z. B. Emmentaler, mittelalter Gouda, Gruyère oder eine Mischung daraus)

125 g Schinkenwürfel

Pfeffer

frisch geriebene Muskatnuss

4 große Scheiben Bauernbrot (à ca. 100 g)

4 Stiele Petersilie

Backpapier Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Zwiebelringe, bis auf etwas zum Bestreuen, mit Schmand, Käse und 75 g Schinkenwürfeln verrühren und mit Pfeffer würzen. Brotscheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Mit der Käsecreme bestreichen. Im vorheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 15 Minuten überbacken. Inzwischen restliche 50 g Schinkenwürfel in einer heißen Pfanne ohne Fett knusprig auslassen (siehe Tipp). Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Brote herausnehmen, mit gebratenen Schinkenwürfeln, restlichen Lauchzwiebeln und Petersilie bestreut servieren.

TIPP:

Wenn gerade Saison ist (Juli–Oktober) und Sie daran vorbei laufen, empfehlen wir wärmstens, 150 g frische Pfifferlinge (geputzt und evtl. etwas kleiner geschnitten) zusammen mit den Schinkenwürfeln in der Pfanne zu braten und über die heißen Brote zu geben. Könnte nicht besser zum Rest passen – und wäre übrigens auch ein adäquater Ersatz für alle Vegetarier am Tisch. Dann ca. 200 g Pilze wie für den Schinken beschrieben zubereiten, nur entsprechend die Käsecreme zusätzlich etwas salzen und zum Anbraten etwas Butter zufügen.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion: ca. 21 g E, 26 g F, 48 g KH, 510 kcal

