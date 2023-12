Wie ich die Lehrer wiedertraf, die ich einst veräppelte

Essen. Der Sohn unseres Autors muss bald auf die weiterführende Schule. Er könnte die Lehrer wiedertreffen, die sein Vater einst durch den Kakao zog.

Ohne jetzt zu viel Selbstbeweihräucherung betreiben zu wollen: Die Abizeitung, die ich 2011 in Chefredakteursposition verantwortete, war zweifelsohne ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Alleine schon aufgrund der über 30 Lehrer-Karikaturen, die ich, der damals noch mehr Karikaturist als Journalist werden wollte, über Monate hinweg anfertigte. Aber einen Fehler hatte ich damals bereits im Editorial gemacht: Ich stellte mir vor, dass der Lesende die Abizeitung im Jahr 2041 wieder in den Händen halten werde, um mit seinen Kindern über die Schulzeit zu quatschen und in Nostalgie zu versinken. Wer hätte gedacht, dass dieses im Vorwort beschriebene Szenario – zumindest in meinem Fall – schon im Jahr 2023 Realität sein wird.

Die Abizeitung mit meinem mittlerweile neunjährigen Sohn durchzublättern, bot sich deshalb an, weil er bald auf dieselbe Schule gehen soll, die schon sein Vater, sein Onkel und seine Oma besuchten. Und weil er beim Tag der offenen Tür zahlreiche der (aufgrund unseres Abi-Mottos „ABIkini“ übrigens in Badehose und Bikini) karikierten Lehrer schon in echt erleben durfte. Denn zwölf Jahre sind natürlich keine lange Zeit, der Großteil des Kollegiums von 2011 ist immer noch da.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann.

Man erkannte mich beim Tag der offenen Tür also wieder: „Ach, Herr Wüllner!“ wurde ich direkt herzlich von einer Lehrerin begrüßt – vielleicht lag es daran, dass ich sie aufgrund ihres Rufs, die gute Seele zu sein, als Sonne gezeichnet hatte. „Fürs Fernsehen wohl zu hässlich gewesen?“, neckte mich dagegen mein damaliger Geschichts-und-Politik-Lehrer, als ich ihm erzählte, dass ich jetzt schreibender Journalist bin. „Wobei die Brille ja auch gut zu den Tagesthemen passen würde.“ Wer Lehrkräfte mit aufgeblasenen Muckis, XXL-Nasen und drei unterschiedlich gelaunten Köpfen zeichnet, muss solche Sprüche aushalten können. Nur hoffe ich auf so viel Respekt vor der Kunst- und Pressefreiheit, dass mein Sohn nicht mit einem Racheakt in Form schlechter Noten rechnen muss.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

