Wir suchen für Sie das Glück: Damengambit, Clubhouse und Co.

Nie war es wertvoller als heute: das Glück! Und das E-Paper natürlich auch – passt perfekt diesen Sonntag für Sie. Plus Schach, Bikes, Clubhouse.

Das Glück in Zeiten der Pandemie. Ja, es gibt sie auch in der Coronakrise, diese ganz besonders schönen Momente. Die Sonntagszeitung hat für Sie gesammelt.

Hinterm Horizont geht’s weiter... Die Künstlerin Ina Hattebier kam eher zufällig zur Beschäftigung mit Tod und Sterben – nun stellt die gebürtige Dortmunderin individuelle „andere Urnen“ her und lädt regelmäßig zum Death Café mit Themen rund um Leben und Vergänglichkeit.

Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit": Auch ein Grund, warum Schach wieder so attraktiv geworden ist – die Serie wird gestreamt, und auch das Spiel der Könige und immer mehr Königinnen wird am liebsten online gezockt. Foto: Netflix

Heute eine Königin! Corona und die Netflix-Serie „Das Damengambit“ bescheren dem Schach den vielleicht größten Boom seiner Geschichte. Plötzlich interessieren sich auch viele Frauen für das „königliche“ Spiel. Wir gehen dem Trend Zug um Zug auf den Grund.

Der Beethoven des Big Bikes: Dirk Oehlerking baut in Gelsenkirchen weltweit anerkannte Motorrad-Ikonen. Neueste Sinfonie auf Rädern: Seine stromlinienförmig verkleidete XL-BMW „Spirit of Passion“. Wir haben den Edel-Schrauber in seinem Atelier, äh, in seiner Werkstatt besucht.

Laber, Rhabarber... Wer etwas auf sich hält, lauscht und schwadroniert jetzt im #clubhouse. Doch, was machen die Hipster und Möchtegerns da? Marc Oliver Hänig hat sich in dem virtuellen Vereinsheim umgeschaut und fragt sich nun: #clubhouse – bin ich zu kalt für den heißen Scheiß?

Wenn die Grippe tobt: Auf der nördlichen Halbkugel haben wir jedes Jahr mit Grippesaison und Grippewelle zu kämpfen – auch wenn es in Corona-Zeiten wegen der Hygieneregeln glimpflicher verläuft. Unsere Gesundheitsseite mit Corona-Quiz!

Glückscoach Nicole Staudinger – unsere Titelgeschichte in Ihrer Sonntagszeitung. Foto: Marcus Höhn

Der Mann, der alles kann – und auch noch mit Jessica Biel verheiratet ist: Kinderstar, Boygroup-Idol, Solist und Schauspieler: Justin Timberlake gehört zu den erfolgreichsten Künstlern der USA. Jetzt wird er 40 Jahre alt.

Afghanische Models kämpfen gegen Vorurteile: Krieg, Terror und Armut prägen oft das Bild von Afghanistan. Die erste Modelagentur des Landes will das ändern.

Außerdem gibt es wieder frischen Fußball: In der Bundesliga sind Schalke, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Leipzig und die Bayern alle am Samstag am Ball – und am Sonntag im E-Paper.

Das alles und vieles mehr wie Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Kinderseite „Checky“ und interaktiven Rätseln – in der digitalen Sonntagszeitung. Jetzt bestellen, zwei Monate (acht Ausgaben) kostenlos und vor allem unverbindlich! Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG