Die Routen unserer NRZ-Wanderwoche führen in Essen am Baldeneysee entlang. Es gibt ein Quiz und tolle Preise zu gewinnen.

NRZ-Wanderwoche Zwei Routen am Baldeneysee: So läuft die NRZ-Wanderwoche

An Rhein und Ruhr. Wegen der Corona-Pandemie wird unser Wandertag in diesem Jahr zur NRZ-Wanderwoche. Entlang des Baldeneysees gibt es Fragen zu beantworten.

Frische Luft ist das beste Rezept gegen den Corona-Lagerkoller. Viele Menschen entdecken während der Kontakt- und Reisebeschränkungen jetzt neu, was viele Teilnehmer des NRZ-Wandertages seit Jahren und Jahrzehnten wissen: Wandern ist nicht nur gut für die Muskeln und die Kondition. Wandern ist gut für die Seele! Also machen Sie doch mit bei der NRZ-Wanderwoche.

Im vergangenen Jahr haben wir den Wandertag am Essener Baldeneysee noch abgesagt. Das ist uns sehr schwergefallen, denn es wäre der 50. NRZ-Wandertag gewesen – keine unserer Leser-Aktionen kann auf eine so lange Tradition zurückblicken. Gerne hätten wir das in diesem Jahr, unserem Jubiläumsjahr, nachgeholt, denn die NRZ wird am 13. Juli . Aber auch 2021 macht Corona uns das Planen schwer.

Knapp zehn und 18 Kilometer: Zwei Wanderstrecken sind ausgeschildert

Doch bei uns hat sich die Erkenntnis durchgesetzt: Man darf jetzt nicht alles absagen, zumal die Infektionszahlen in vielen Regionen in NRW zum Glück wieder sinken. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.

Also haben sich unsere Wandertagsplaner mit den Vertretern von Ordnungs- und Gesundheitsamt in Essen zusammengesetzt. Heraus kam ein neues Konzept: Um die Besucherströme zu entzerren, , die sogar acht Tage dauert: vom 14. Mai (das ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt) bis zum 22. Mai (das ist der Pfingstsamstag).

Das Archivbild vom 48. NRZ-Wandertag zeigt zwei Wanderinnen oberhalb des Baldeneysees. In diesem Jahr haben wir für Sie acht Tage lang zwei unterschiedlich lange Strecken ausgeschildert. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wie immer geht es auch diesmal am Baldeneysee in Essen entlang und um den See herum. Zwei verschieden lange Strecken haben wir ausgeschildert: knapp zehn und 18 Kilometer lang. Für die kürzere Strecke sollte man zwei bis drei Stunden einplanen; für die längere Tour brauchen geübte Wanderer vier bis fünf Stunden. Festes Schuhwerk ist angeraten, und auch an Regenkleidung sollten Sie denken für den Fall, dass Sie von einem Schauer überrascht werden. Aber das wissen geübte Wanderer ja.

Quiz: Beantworten Sie die Fragen entlang der Strecken

Anders als in den zurückliegenden Jahren müssen Sie nun diesmal selbst genügend Flüssigkeit mitnehmen. Wir können keine Verpflegungsstände aufbauen, und es ist nicht sicher, ob Kioske und Cafés überall geöffnet haben. Wo Sie in diesem Jahr auf die Runde gehen wollen, ist Ihnen überlassen. Es gibt keinen festgelegten Start- und Zielpunkt.

Ortskundige sollten auf andere Parkplätze ausweichen, denn am Regattaturm könnte es besonders am Wochenende eng werden. Überhaupt raten wir, sich einen Wochentag für die Wandertour auszusuchen, denn da ist es auch am Baldeneyseeufer meistens recht leer. Zur Vorsicht sollten Sie eine Maske dabei haben, falls es doch mal etwas voller wird. Und selbstverständlich gelten auch bei unserer Wanderwoche die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln. Bitte achten Sie darauf im Interesse Ihrer Gesundheit und der Gesundheit der anderen Wanderer.

Eigentlich ist das Naturerlebnis beim Wandern am See ja schon spannend und spektakulär genug. Trotzdem haben wir uns für die Wanderwoche diesmal etwas Besonderes überlegt: ein Wanderquiz. Bei der kürzeren Runde sollen Sie fünf Fragen beantworten, bei der 18-Kilometer-Runde sogar zehn Fragen. Die Beantwortung ist nicht schwer, wenn man auf der Strecke aufmerksam ist.

Wir freuen uns sehr, liebe Leserin und lieber Leser, dass wir auf das Wandern mit Ihnen in diesem Jahr nicht ganz verzichten müssen. Aber wir freuen uns jetzt schon, Sie im nächsten Jahr wieder in guter alter, immer junger Tradition persönlich zum 50. NRZ-Wandertag am Baldeneysee begrüßen zu können – und dann ganz ohne Sorge vor Corona!

Hier finden Sie die Karte zu den Wanderrouten und die Quizfragen:

Die Fragen zur kurzen Route:

Frage 1 - Lanfermannfähre: Am Polderpumpwerk entdecken Sie einen Wegweiser zum Baldeneysteig. Dort ist unter anderem „Sehenswertes am Steig“ aufgeführt. Welche Sehenswürdigkeit findet man unter Punkt 11?

Frage 2 - Uhlenstraße: Auf der Uhlenstraße befinden sich Bremsschwellen, die zu einer Geschwindigkeitsdämpfung führen und somit zur Verkehrsberuhigung beitragen. Damit man die Bremsschwellen gut erkennt, haben diese eine andere Farbe als der Asphalt. Welche Farbe ist es?

Frage 3 - Waldstück gegenüber der Uhlenstraße: Über die Heisinger Straße hinweg erreichen Sie ein kleines Waldstück und gehen auf drei Infotafeln zu. Zwischen den Infotafeln befindet sich ein sogenannter Findling. Welcher Schriftzug befindet sich auf dem Findling?

Frage 4 - Beachclub am Baldeneysee: Am Baldeneysee gibt es einen beliebten Beachclub. Dort finden regelmäßig Festivals und Konzerte statt – wenn es die Situation zulässt. Man kann dort aber auch einfach die Seele baumeln lassen, Volleyball spielen oder sich mit Freunden treffen. Wie lautet der Name des Beachclubs?

Frage 5 - Regattaturm Baldeneysee: Lust auf ein kühles Getränk oder ein leckeres Eis? Dann ist der Kiosk am Regattaturm – sofern geöffnet – doch ein gutes Ziel. Dort können Sie auf der Tribüne eine Pause einlegen oder sich nach der Wanderung entspannt zurücklehnen. Kommen wir nochmal auf den Kiosk zurück – welchen Namen trägt dieser?

Der Baldeneysee in Essen ist ein herrliches Wanderrevier. Foto: Jochen Tack

Die Fragen zur langen Route:

Frage 1 - Lanfermannfähre: Am Polderpumpwerk entdecken Sie einen Wegweiser zum Baldeneysteig. Dort ist unter anderem „Sehenswertes am Steig“ aufgeführt. Welche Sehenswürdigkeit findet man unter Punkt 11?

Frage 2 Obere Aue/ Wegweisungssystem des Radverkehrnetzes: An der Ecke Obere Aue / Stauseebogen sehen Sie ein Wegweisungssystem für Radfahrer. Somit können Radfahrer das Radverkehrsnetz in NRW bequem befahren und finden einheitliche Schilder auf den Radstrecken. Auf diesen Schildern wird die Entfernung zu anderen Orten oder Städten angegeben. Wie viele Kilometer sind es von der Oberen Aue nach Heisingen Mitte?

Frage 3 - Fußgängerbrücke Ruhr: Sie befinden sich auf der Fußgängerbrücke an der Oberen Aue, welche nach Kupferdreh führt. Am Ende der Brücke, etwas versteckt, sehen Sie ein Schild, welches auf eine Ladestation hinweist. Welches Gefährt kann man an dieser Ladestation laden?

Frage 4 - Villa Kunterbunt: Die Villa Kunterbunt gibt es nicht nur in Schweden, sondern auch auf der Hammer Straße in Essen. Mit verschiedenen Therapie- und Seminarangeboten. Zu dem Haus mit den grünen Fensterläden gehört auch ein Garten. Was steht denn in diesem Garten – rechts neben der Villa?

Frage 5 - Margrefstraße: Umgeben von Feldern und Wiesen treffen Sie auf eine Gabelung und sehen ein Hinweisschild zum Bioland Mittelhammshof. Falls Sie mal nicht zu Fuß, sondern auf zwei Rädern unterwegs sind, können Sie das, was sich unter dem Schild befindet, gern nutzen...

Frage 6 - Ehemalige Zeche Pörtingsiepen: Das ehemalige Zechengelände Pörtingsiepen ist jetzt Teil eines Rundwanderweges und komplett begrünt. Nicht viel erinnert an die Zeit des Bergbaus. Aber eine Sache verbindet man sofort damit. Was ragt an der Ecke Pörtingsiepen/Margrefstraße empor?

Frage 7 - Niermannsweg: Vom Hardenbergufer zweigt der „Niermannsweg“ ab. Dort sehen Sie am Metallzaun ein blau-weißes Schild mit einer Hausnummer. Um welche dreistellige Hausnummer handelt es sich?

Frage 8 - Segelclubs am Hardenbergufer: Auch einige Segelklubs befinden sich am Hardenbergufer – wie zum Beispiel der Segelclub Najade. Am Tor des Clubs ist die Vereinsfahne zu sehen. Welche drei Buchstaben beinhaltet sie?

Frage 9 - Stauwehr Hardenbergufer: Sie erreichen das Stauwehr. Dort wird die Ruhr auf ca. acht Kilometern zum Baldeneysee gestaut. Wenn Sie sich umschauen, entdecken Sie ein „Notrufschild“. Welchen Standort geben Sie an, wenn Sie den Notruf wählen müssen?

Frage 10 - Regattaturm Baldeneysee: Lust auf ein kühles Getränk oder ein leckeres Eis? Dann ist der Kiosk am Regattaturm – sofern geöffnet – doch ein gutes Ziel. Dort können Sie auf der Tribüne eine Pause einlegen oder sich nach der Wanderung entspannt zurücklehnen. Kommen wir nochmal auf den Kiosk zurück – welchen Namen trägt dieser?

Alle Fragen und die Karte mit den Strecken können Sie hier als PDF herunterladen.

Machen Sie mit beim Wanderquiz - das gibt es zu gewinnen:

Unter allen, die teilnehmen, verlosen wir schöne Preise. Der Hauptgewinn: eine Fahrt für zwei Personen mit dem NRZ-Heißluftballon Luftikus über die schöne Landschaft am Niederrhein hinweg. 2. bis 4. Preis : je ein Picknickrucksack; 5. bis 7. Preis : je eine Picknickdecke; 8. bis 10. Preis : je ein Wanderführer „Urbane Steige“ (Klartext Verlag).

über die schöne Landschaft am Niederrhein hinweg. : je ein Picknickrucksack; : je eine Picknickdecke; : je ein Wanderführer „Urbane Steige“ (Klartext Verlag). Sobald das Gewinnspiel startet, werden Sie hier entsprechend weitergeleitet.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende