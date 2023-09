Vorteil E-Paper – die digitale WP AM SONNTAG

Das E-Paper, die digitale Version der Zeitung, gibt es auch am Sonntag. Wie Abonnenten die Sonntagsausgabe lesen können, erfahren Sie hier.

Egal, ob Sie die gedruckte Ausgabe unserer Zeitung (Mo. – Sa.) genießen oder sich für das Digital-Paket entschieden haben: Unsere digitale WP AM SONNTAG steht Ihnen kostenlos im E-Paper zur Verfügung.

Der Sonntag – ein Tag, an dem die meisten von uns Zeit haben, sich zu entspannen und zu lesen. Während der Woche reicht es oft nur für einen kurzen Blick auf die wichtigsten Nachrichten und Berichte. Lassen Sie sich am Sonntag zu einer ausgiebigen Lektüre einladen: Unsere 32-seitige digitale Sonntagszeitung beinhaltet alles, was Sie für einen gemütlichen und spannenden Lesesonntag brauchen.

Lesen Sie große Reportagen und faszinierende Geschichten über Menschen und Themen aus Ihrer Region. Zusätzlich finden Sie hier gut recherchierte und detaillierte Analysen über bedeutende Ereignisse des Weltgeschehens sowie spannende und fundierte Berichte aus Themenfeldern wie Gesundheit, Reisen, Auto und Wohnen.

Auch in der digitalen Sonntagszeitung fehlt es nicht an den wichtigsten Neuigkeiten. Deshalb finden Sie auf insgesamt vier Seiten die neuesten Nachrichten, Hintergründe und Kommentare unserer Reporter und Korrespondenten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Vermischtes. In dem siebenseitigen Sportteil erfahren Sie alles über die Top-Sportereignisse des Samstags, inklusive Analysen, Kommentare, Einzelkritiken und den spannenden Spät-Spielen am Samstagabend.

Auf zwei Seiten finden Sie ein ausführliches Fernsehprogramm für den Sonntag. Planen Sie Ihren entspannten Abend vor dem Bildschirm und verpassen Sie keine Ihrer Lieblingssendungen. Für Rätselliebhaber haben wir außerdem eine ganze Rätselseite mit Sudokus und anderen herausfordernden Denksportaufgaben.

Die Sonntagsausgabe bietet auch Lesespaß für unsere jungen Leser. "CHECKY! - Deine Seite" beinhaltet spannende Geschichten, knifflige Rätsel und hilfreiche Tipps.

Wo finden Sie die Sonntagsausgabe?

Sie können Ihre WP AM SONNTAG als E-Paper per App auf mobilen Endgeräten wie dem Tablet oder Smartphone lesen, aber auch am PC oder auf dem Laptop.

Und wie kommen Sie als WP-Abonnent zum E-Paper?

Als Abonnent der gedruckten Zeitung (Mo. - Sa.) haben Sie auch kostenlosen Zugriff auf alle digitalen Produkte und damit auf das E-Paper mit allen Lokalteilen. Dafür müssen Sie sich nur einmalig registrieren auf dieser Seite:

Sie sind noch kein Abonnent und möchten das E-Paper beziehen?

Dann gehen Sie bitte über diese Seite:

