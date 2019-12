Zur Person: Sternekoch Ralf Meyer

Der gebürtige Gevelsberger Ralf Meyer hat nach einer klassischen Lehre als Koch in verschiedenen Sterne-Restaurants gearbeitet, darunter dem „Schiffchen“ in Düsseldorf.

Nach Abschluss seines Studiums zum Betriebswirt, Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe, sammelte er Erfahrung in der Produktentwicklung für die Lebensmittelindustrie, später bekochte er das Anwaltskasino von Linklaters LLP in Köln in Form eines Gourmet-Restaurants.

Seit November 2009 ist er Chef de Cuisine der Augusta-Klinken Bochum-Hattingen.